Ищу хорошего специалиста, который в короткие сроки, доработал бы сайт на Joomla Если Вы сможете сверстать его, и установить - будет большим плюсом. Адаптивная верстка (есть макеты). Оплата электронными деньгами, после ...
Обновить сайт на modx
Требуется обновить магазин на modx. www.ataka54.ru. Главный упор на безопасность. Установить все необходимые патчи и дополнения, обеспечивающие максимальную защиту от взлома
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