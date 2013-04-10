Обновить сайт на modx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка167 просмотров

Требуется обновить магазин на modx. www.ataka54.ru. Главный упор на безопасность. Установить все необходимые патчи и дополнения, обеспечивающие максимальную защиту от взлома

MODX
12 лет назад
krt
64 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров