Обновить DLE с 6.5 на 9.8

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки133 просмотра

Требуется обновить DLE с 6.5 на 9.8 с сохранением всей информации, пользователей, дизайна (не default), верстки и модулей

DLE
12 лет назад
rusopt
44 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$45
3 дня
Супер исполнитель. адекватен и профессионален в общении. работа была сделана качественно и в полном объеме в короткий срок. я остался очень доволен сотрудничеством
Еще один адекватный заказчик на данном сайте) Очень рад что смог помочь, оплата сразу же после сдачи работы, без каких-либо проблем. Также, если в работе возникают вопросы, без проблем отвечает на них. С уважением, Сергей!

Заявки фрилансеров

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад