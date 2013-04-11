Сборщик проектов на ImageCMS

Есть дизайн-макеты. Функционал почти всегда базовый.

Задача - имея дизайн-макет, либо верстку в HTMl собрать проект и привязать все к функционалу CMS.

Оплата яндекс-деньгами - вебмани.

Пример дизайн-макета реального проекта, сборка которого требуется - прикреплен.

Вопросы в скайп vibojan.

В идеале - постоянный исполнитель на сборку проектов на image.

Пишите примерный бюджет сборки проекта из PSD и из HTML с базовым функционалом.