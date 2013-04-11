Правка модального окна Virtuemart 2

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Завершен2 заявки151 просмотр

Пациент http://karama.ru/inscrap/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=17&virtuemart_category_id=6

Симптомы: нажимаем на кнопку задать вопрос по товару и получаем модальное окно + окно со страницей сайта.

12 лет назад
karama
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Dargin
36 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Выполнено быстро и качественно! Рекомендую.
Очень понравилось работать с Антоном) Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Dargin
36 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад