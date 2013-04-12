Правки в сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки130 просмотров

Нужно внести правки в сайт.

12 лет назад
smarteg
Антон 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dgastudio
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$5
1 день
Все задачи выполнены, спасибо, Алексей :).
Все в порядке.

Заявки фрилансеров

dgastudio
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад