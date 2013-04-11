Изменить немного дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок151 просмотр

Есть шаблон, нужно его немного доработать. А именно поменять цветовую схему шаблона, провести некоторые изменения в оформлении, черный цвет заменить на синий, цвет ссылки при наведении, в общем все желтое поменять на синее,. Называйте свою цену работ.

Вот шаблон http://livedemo00.template-help.com/osc_43335/index.php/phones-and-players-c-1

12 лет назад
user2204
Алексей 
52 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров