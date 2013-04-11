Изменить немного дизайн

Есть шаблон, нужно его немного доработать. А именно поменять цветовую схему шаблона, провести некоторые изменения в оформлении, черный цвет заменить на синий, цвет ссылки при наведении, в общем все желтое поменять на синее,. Называйте свою цену работ.

Вот шаблон http://livedemo00.template-help.com/osc_43335/index.php/phones-and-players-c-1