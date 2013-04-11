Joomla 1.5.26. не отрабатывает скрипт в ie

Добрый вечер!

Сайт: http://perevozim-gruzy.com/

Проблема: На странице с заявкой (http://perevozim-gruzy.com/zayavka-na-perevozku.html) не правильно работает скрипт карты в ie 7,8,9.

Скорее всего дело в mootools... но толком понять не можем. Пытаемся его отключить, вырубается выпадающее меню. Включаем - не работает карта ( метки не ставятся, маршрут не прокладывается) в ie.

+ на этой же странице не работает нижний слайдер в любых бразуерах ( именно на этой странице).

Нужна помощь. Оплата либо фикс ( озвучивайте) либо почасовая.