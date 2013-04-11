Вот дизайн, вёрстка будет завтра, нужно посадить на вордпресс. В цену закладывайте "запас", чтобы если клиенту что-то приспичит, то сделать это без проблем и новых обсуждений. UPD. сайт надо сдать до пятницы ...
Требуется интеграция Битрикса с 1С
Здравствуйте,
Произвели импорт товаров из 1С в Битрикс (при этом создался новый инфоблок со структурой каталога из 1С). Требуется сделать привязку разделов из инфоблока 1С к существующему инфоблоку, вернее к разделам существующего.
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