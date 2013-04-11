Требуется интеграция Битрикса с 1С

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка136 просмотров

Здравствуйте,

Произвели импорт товаров из 1С в Битрикс (при этом создался новый инфоблок со структурой каталога из 1С). Требуется сделать привязку разделов из инфоблока 1С к существующему инфоблоку, вернее к разделам существующего.

12 лет назад
Jahka1
Жанна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров