Вот дизайн, вёрстка будет завтра, нужно посадить на вордпресс. В цену закладывайте "запас", чтобы если клиенту что-то приспичит, то сделать это без проблем и новых обсуждений. UPD. сайт надо сдать до пятницы ...
Излечить от вирусов, сайт на WP
Необходимо сделать чистку кода от вирусов и дать рекомендации по предотвращению взлома.
Есть архив сайта, закаченный на Яндекс.Диски.
Сайт на CMS WP
Объем небольшой - 30mb
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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