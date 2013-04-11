Настройка шаблона Вордпресс на сайт

Нужно настроить шаблон ворд пресс - http://www.templatemonster.com/ru/demo/44132.html, установить на хостинг, установить домен. Заполнить информацией которую мы предоставим, русифицировать. Изменить шапку сайта и некоторое размещение информации снизу сайта. Концепция остается неизменной. Обьяснить как в дальнейшем работать с шаблоном и заполнять информацией сайт.

Добавить модуль регистрации и личного кабинета клиента. Более подробное ТЗ вышлю на емейл.

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