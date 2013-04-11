Доработка сайта

Пациент создан на основе кривого шаблона Joomla 2/5 GK bikestore

Наполнен контентом наполовину.

Диагноз - из-за кривизны шаблона линкоскоп воспринимает 50% внутр ссылок как битые с ошибкой 503, + перекрёстные ссылки + кривая карточка товара - пациента выложу при списывании.

Фронт работ:

1. Создание нормального меню (вверху ВЧ запросы по аналогу как здесь s-emotion.com.ua) + норм боковое меню

2. Убирание дублей + качественные редиректы

3. Карточка товаров - переделать по аналогии с карточкой в примере сайта (хотя б частично)

4. Внесение изменений в шаблон (лого, позиции модулей. шрифты, цвета и т.д.)

Составляем чёткое ТЗ (никаких за===ов в стиле а мы хотели а вы нас не так поняли) + оплачиваем чётко и без задержек + дробим весь фронт на отдельные задачи)