Правка корзины и процедуры заказов Virtuemart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок94 просмотра

Корзину и процесс заказа тут http://karama.ru/inscrap/ сделать по аналогии с тут http://ruscrap.ru/

12 лет назад
karama
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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