Правка корзины и процедуры заказов Virtuemart 2

В cms нет поля для выпадающего списка под атрибуты цвета и размера как показано в шаблоне (шаблон стоит такой же) http://livedemo00.template-help.com/magento_38327/apparel/em-ipsum-dolor-sit.html/ Следует устранить данную ошибку или как то включить данную опцию если ...