Нужно настроить шаблон ворд пресс - http://www.templatemonster.com/ru/demo/44132.html, установить на хостинг, установить домен. Заполнить информацией которую мы предоставим, русифицировать. Изменить шапку сайта и некоторое размещение информации снизу сайта. Концепция остается неизменной. Обьяснить как в дальнейшем работать ...
Помощь в установке joomla 3.0
И так мне сделали макет сайта на джомле 3.0
Скинули архив макета - там куча файлов и папок . Как это установить на отдельный хостинг чтоб все работало не понимаю.
если кидать как есть - то нужно кучу действий делать для того чтобы назначить права каждому файлу.
Может есть вариант выцепить наработанное(странички), затем установить дистрибутив на сайт и забросить наработки?
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