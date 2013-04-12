Помощь в установке joomla 3.0

И так мне сделали макет сайта на джомле 3.0

Скинули архив макета - там куча файлов и папок . Как это установить на отдельный хостинг чтоб все работало не понимаю.

если кидать как есть - то нужно кучу действий делать для того чтобы назначить права каждому файлу.

Может есть вариант выцепить наработанное(странички), затем установить дистрибутив на сайт и забросить наработки?