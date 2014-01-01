zotov80

Сергей zotov80

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
эл.почта -

скайп andrey.donya

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Uli_y
Юлия 
41 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$9
10 баллов
5 лет назад
Сопоставить названия команд на сайте с листинг файлом
AJAX
Сергей - ответственный заказчик. Задачу объяснил, был на связи и оплату работы провёл мгновенно (за бонус - спасибо). Рекомендую!
Все предельно внимательно было отработано. Впечатлен.
Ответный отзыв
ideis
Илья 
43 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нужна утилитка под винду для разборки нужных полей из ХМЛ файла
Сергей оплатил вовремя и с бонусом. Рекомендую.
Все сделано компактно и быстро на скрипт для питон 3.7 Свое дело знает, спасибо.
Ответный отзыв
berzin
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Перебор ссылок на сайте и сохранение текста в Эксель
Отличный заказчик, доволен сотрудничеством
все вовремя.
Ответный отзыв
oktaras
Тарас 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Разобрать инфу из кучи dbf файлов в один формата csv
Хороший заказчик, знает чего хочет. Постоянно на связи.
Работа прошла штатно без проблем. наличие скайпа ускорило работу.
Ответный отзыв
toincogni
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Парсинг страницы сайта с применением AJAX (PUSH)
AJAX
Прекрасный работодатель. Все чётко объяснил, сам предложил пару правильных вариантов решения задачи. оплатил после демонстрации. С удовольствием буду работать с ним в дальнейшем.
Иван все сделал быстро и четко, без прений. Решение по ТЗ оказалось нестандарным (парсер написан на питоне). В плане общения - один из редких случаев когда у исполнителя есть время на общение в скайпе. Я не умею писать ТЗ и для меня это плюс.
Ответный отзыв