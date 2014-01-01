в файле листнг команд с одного сайта. нужно по названию команды - найти ссылку на нее на другом сайте. пример: колонка В-Ajax U19 заходим сюда https://www.transfermarkt.co.uk/ в поиск ...
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И так есть сайт Lineuptoday.com. нужно сделать поднобный - с привязкой аккаунтов юзеров с робокассой, оплатой. списанием. две версии языка, размещение статей. подкачка статистики команд из базы + показ нового лайнапа по ...Закрыт6 лет назад
Сайт доступен в РФ под ВПН.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
И так мне нужна утилитита (через командную строку) под винду, которая при запуске будет брать файл из примера и конвертировать его в csv на лету, в один и тоже файл exit.csv ...Завершен6 лет назад
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И так есть приложение андроид https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kokteyl.soccerway&hl=en нужно вытащить формат ссылки по которой ему отдается информация о спорт.матчах дня и на следующий день всех матчей ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
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Парсер не нужен, проще сделать руками. и так есть сайт https://www.soccerstand.com cлева колонка - "названия стран". нужно сохранить ссылки команд с отнесением их к стране и лиге. начиная от Андоры заканчивая ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен7 лет назад
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И так, существует необходимость держать открытой https мобил. веб-страницу спортивного брокера. После входа на эту страницу - загружается идущие онлайн фут. матчи. страница сама перезагружается, данные о новых матчах поступают между браузером и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть архив с тучей(600) типовых файлов dbf. Необходимо всю инфу из файлов сложить в один csv образец в архиве. в названии файла "112339669#01.01.2014 16-30-00.dbf" внутри файла строки и колонки. ...Базы данных1 исполнительЗавершен9 лет назад
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сайт работает тут. Скрипты работают с СУБД mysql http://82.146.34.185/pin л/п demo/demo Необходимо добавить фильтры в отбор матчей. 2) сделать вариант упрощенного показа событий из СУБД 3) поправить вывод ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
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есть пара скриптов на пхп (структуированы и не сложные) которые выводят информацию из Mysql в запрос на html страницу необходимо добавить новые фильтры к базе данных 2) упростить вывод информации из БД (вместо ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
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Для распарсихования БК вильямхила. ловить нужно окончание игры через webdriveПрикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
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Приветствую, Есть страница БК: http://sports.williamhill.com/bet/en-gb/betlive/ALL на ней появляются и исчезают матчи онлайн, информация приходит в виде Push сообщений примерно раз в секунду. Необходимо считывать информацию о "закончившихся" ...Завершен11 лет назад
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И так мне сделали макет сайта на джомле 3.0 Скинули архив макета - там куча файлов и папок . Как это установить на отдельный хостинг чтоб все работало не понимаю. ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад
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