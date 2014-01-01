Начинающий разработчик прикладного ПО.
Занимаюсь разработкой прикладного программного обеспечения. Основной язык программирования - C#. Предоставляю решения Ваших задач в виде консольных или оконных(Windows Forms) приложений. Также работаю с базами данных(MS SQL, MySQL, SQLite). Всегда буду рад сотрудничеству.
Портфолио
- АСУ мебельным магазином234 просмотра
- Excel Downloader228 просмотров
- CSV Downloader277 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
8 лет назад
Спасибо выполнил все в сроки и без ошибок, рекомендую как хорошего и отвественного исполнителя.
Ответный отзыв
Максимально точная постановка задачи. Все время на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
8 лет назад
Работа прошла штатно без проблем. наличие скайпа ускорило работу.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, знает чего хочет. Постоянно на связи.
$10
10 баллов
8 лет назад
Все прекрасно, работа выполнена так как было нужно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкое описание задания. Заказчик знает чего хочет. Рекомендую!
$12
10 баллов
8 лет назад
Тарас сделал все как надо, быстро и по нужным параметрам, специалист в своем деле, рекомендую, буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Знает чего хочет. Своевременная оплата. От сотрудничества только положительные впечатления, рекомендую!