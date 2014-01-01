oktaras

Тарас oktaras

 
26 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Начинающий разработчик прикладного ПО.

Занимаюсь разработкой прикладного программного обеспечения. Основной язык программирования - C#. Предоставляю решения Ваших задач в виде консольных или оконных(Windows Forms) приложений. Также работаю с базами данных(MS SQL, MySQL, SQLite). Всегда буду рад сотрудничеству. 

MySQLSQLiteSQLWinForms
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Отзывы заказчиков
ArkadiSov
Аркадий 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Написать отчеты по лабораторным работам на C#
Спасибо выполнил все в сроки и без ошибок, рекомендую как хорошего и отвественного исполнителя.
Максимально точная постановка задачи. Все время на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
zotov80
Сергей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Разобрать инфу из кучи dbf файлов в один формата csv
Работа прошла штатно без проблем. наличие скайпа ускорило работу.
Хороший заказчик, знает чего хочет. Постоянно на связи.
Ответный отзыв
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Перенос данных из одной базы в другую
Все прекрасно, работа выполнена так как было нужно. Рекомендую!
Четкое описание задания. Заказчик знает чего хочет. Рекомендую!
Ответный отзыв
vitalycool
Виталий 
42 годаКазахстан
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$12
10 баллов
8 лет назад
Есть табличка EXCEL надо импортнуть в MYSQL БД в другом формате
Тарас сделал все как надо, быстро и по нужным параметрам, специалист в своем деле, рекомендую, буду обращаться еще!
Очень хороший заказчик. Знает чего хочет. Своевременная оплата. От сотрудничества только положительные впечатления, рекомендую!
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