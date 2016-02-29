Написать отчеты по лабораторным работам на C#

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки226 просмотров

В прикрепленных файлах даны задания нужно написать отчеты по 13 варианту написать программы на C#, более подробно описано в файле "задание на зимнюю сессию.doc"

9 лет назад
ArkadiSov
Аркадий 
32 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

oktaras
Тарас 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$15
2 дня
Спасибо выполнил все в сроки и без ошибок, рекомендую как хорошего и отвественного исполнителя.
Максимально точная постановка задачи. Все время на связи. Рекомендую к сотрудничеству.

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oktaras
Тарас 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад