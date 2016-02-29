Написать отчеты по лабораторным работам на C#

Здравствуйте. Требуется разработка расширения для Google Chrome с нуля, которое будет заменять страницу "New Tab" на свою. Работа больше для опытного Frontend разработчика, чем для Chrome-разработчика, поскольку взаимодействие с Chrome API минимальное. Основа на AngularJS.Сборщик ...