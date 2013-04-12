Переделать плагин (J) Exr для wordpress

Переделать плагин (J) Exr для вордпресса , Плагин работает нормально ссылки шифрует и прячет от пользователя , но если смотреть сам код страницы то плагин остовляет реферальную ссылку в шапке поста , вот надо сделать так что бы настоящая реферальная ссылка не отоброжалось в постах . Могу дать сайт где этот плагин переделали и работает как надо. О цене договоримся , не обижу