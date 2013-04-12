Обновление-редактирование существующего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки139 просмотров

Есть действующий сайт. Он создан в 2005 году и внешне устарел. Необходимо его "обновить" сделать прbвликательней и простым в управлении, изменить некоторый текст, добавить картинки (фото), калькулятор и ещё некоторые мелочи о которых расскажу позже при общении.

Хорошее исполнение – выгодное длительное партнёрство.

12 лет назад
Rus_wisdom
Руслан 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров