Настроить сайт на шаблоне Bitronix. Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки138 просмотров

Настроить интернет магазин Bitronix - CMS - Битрикс. Создание страниц, товаров и наполнение контентом(текст и изображение). Оптимизация под ключ. Продвижение.

Желательно исполнитель из Киева.

12 лет назад
danke2
Андрей 
54 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров