Доработать верстку на Wordpress

Есть верстка smirnov.simpohost.com/

Нужно доверстать в соответствии с дизайном https://st.free-lance.ru/users/sashyck/upload/f_725516649a10a2d9.jpg под Вордпресс и сделать фунцкионал:

Главная страница – это список наших услуг, разбитый по категориям работ. Рядом с каждой услугой стоимость, примерное время выполнения, а так же чек бокс. Название услуги ссылка на ее подробное описание. Но у нас есть описание пока не для всех услугу, так что она может быть ссылкой, а может и не быть.

Есть блок, в котором показывается список выбранных посетителем услуг, сумма, время и общая сумма работ и общее время. Т.е. человек отмечает галочками услуги, и в этом блоке они показываютя. Здесь же кнопка Вызвать. Нажатие на нее открывает форму вызова мастера. В тип работ вставляют все работы, которые выбрал посетитель, если не выбрал, то тм пусто.

Кнопка вызвать открывает Блок он-лайн вызова (Имя, Телефон, Тип работ)

ВАЖНО: Количество категорий услуг, и самих услуг может меняться