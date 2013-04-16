Настроить PayPal Advanced на Magento

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки139 просмотров

Здравствуйте. Есть все данные, нужно установить и настроить. Срок 1 день

пишите бюджет, спасибо

Magento
12 лет назад
ferrado
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

DMfreelsncer
Абдулаев 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов(-3)
12 лет назад
$50
2 дня
Сделано, спасибо )
Отличный заказчик рекомендую.

Заявки фрилансеров

DMfreelsncer
Абдулаев 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов(-3)
12 лет назад