1. Необходимо сверстать меню как тут: http://www.saksfifthavenue.com/Entry.jsp - Интересует сколько будет стоить и сроки? 2. Сколько будет стоить натянуть уже сверстанное меню под joomla 1.5, чтоб прям с админки Joomla 1.5. при создании пункта ...
Настроить PayPal Advanced на Magento
Здравствуйте. Есть все данные, нужно установить и настроить. Срок 1 день
пишите бюджет, спасибо
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