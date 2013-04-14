Joomla - удалить вирус и обновить

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок131 просмотр

Необходимо в срочном порядке удалить вирус с интернет магазина на Joomla и обновить ее.

Joomla
12 лет назад
romankos888
Кострюков 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
12 лет назад
$12
1 день
Все отлично, спасибо!
Отличный заказчик -все мгновенно -спасибо - побольше бы таких!

Заявки фрилансеров

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
12 лет назад