Допилить тему WordPress

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Закрыт4 заявки143 просмотра

Приветствую!

Необходимо сделать аналогичный верхний блок меню, как на этой странице:

http://themes.swiftpsd.com/index.php?theme=flexform

Функциональность:

- Кнопки социальных сетей слева, как на примере

- 2-3 меню-заглушки с любым текстом

- Попап-меню с формой авторизации

- Попап-меню с выбором языка

Реализация необходима в виде подключаемого в шаблон .PHP-файла

Все настройки производятся в нём же.

CMS WordPress, доступ к FTP и файлам темы предоставлю.

От вас стоимость и срок исполнения.

PHPWordPress
12 лет назад
gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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