Чистка сайта от вирусов

Есть сайт на CMS Joomla. Нужно развернуть его на локалке, очистить от PHP-шеллов и вредоносных javascript'ов, при необходимости обновить уязвимые компоненты до более новых версий. Сайт после чистки должен иметь точно такую же работоспособность как и до нее.