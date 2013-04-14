Чистка сайта от вирусов

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок188 просмотров

Есть сайт на CMS Joomla. Нужно развернуть его на локалке, очистить от PHP-шеллов и вредоносных javascript'ов, при необходимости обновить уязвимые компоненты до более новых версий. Сайт после чистки должен иметь точно такую же работоспособность как и до нее.

JoomlaPHP
12 лет назад
dayu_rabotu
Александр 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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