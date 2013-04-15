Кросспостинг Joomla > rsstranslator > соцсети

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Закрыт1 заявка123 просмотра

Нужна помощь грамотного специалиста ро Joomla и SMM в настройке автопостинга из сайта на Joomla 2.5 (http://euni.ru) через rsstranslator (http://rsstranslator.net/) в социальные сети facebook, vk, odnoklassniki, twitter, google+. Поститься должны только новости (текст + картинка).

Joomla
12 лет назад
ilya_krylov
42 года
19 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров