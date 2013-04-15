Сверстать сайт под UMI.CMS на xslt

Всем хорошего дня!

Необходимо сверстать / запрограммировать сайт на UMI.CMS.

Сайт из серии: www.sledcom.ru

По функционалу все просто:

1)В основном, текстовые страницы

2)Новости с сортировкой по дате

3)Страницы с возможностью загружать документы

4)Страницы с документами, доступ к которым только у зарегистрированных пользователей

5)Страницы с фото руководителей, ссылки на которые сделаны в схематичной структуре

6)Форма обратной связи

7)Подписка на новости

и др.

Ничего сложного и особенного. Языковых версий нет (как и версии для слабовидящих)

Интересует ориентировочная цена и сроки.

Подробнее обсудим с выбранным исполнителем. Ему же вышлю ТЗ на страницы.

Да, опыт работы с Юми обязателен.

Шаблон нужно делать по последним их стандартам (папка templates в корне)