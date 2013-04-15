Здравствуйте! Требуется Битрикс специалист для доработки и поддержки интернет магазина. На данный момент имеется один рабочий магазин и разрабатывается второй на базе первого (т.е. многосайтовость) Важно, что ...
Сверстать сайт под UMI.CMS на xslt
Всем хорошего дня!
Необходимо сверстать / запрограммировать сайт на UMI.CMS.
Сайт из серии: www.sledcom.ru
По функционалу все просто:
1)В основном, текстовые страницы
2)Новости с сортировкой по дате
3)Страницы с возможностью загружать документы
4)Страницы с документами, доступ к которым только у зарегистрированных пользователей
5)Страницы с фото руководителей, ссылки на которые сделаны в схематичной структуре
6)Форма обратной связи
7)Подписка на новости
и др.
Ничего сложного и особенного. Языковых версий нет (как и версии для слабовидящих)
Интересует ориентировочная цена и сроки.
Подробнее обсудим с выбранным исполнителем. Ему же вышлю ТЗ на страницы.
Да, опыт работы с Юми обязателен.
Шаблон нужно делать по последним их стандартам (папка templates в корне)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуются программисты Битрикс, Неткат, Модх, Юми для постоянного удаленного сотрудничества.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно настроить систему рейтинга в Битрикс. Отключить всякие авторитеты. И сделать так чтобы параметр в рейтинге "Вес голоса для голосования за рейтинг" всегда был равен 1, как у старых пользователей так и ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
- $5
Перенос сайта с одного хостинга на другой. Оплата по фактуЗавершен12 лет назад
Здравствуйте. Нужен человек для создания однотипных/одностраничных сайтов на WP. Не спам, не дорвеи. Есть определенное количество товаров, под каждый из которых нужен отдельный сайт. С УВ.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт12 лет назад
Яндекс написал что на сайте вирус. нужно разобраться и отчиститьЗавершен12 лет назад
Нужна помощь по сайту. Доработать меню(добавить некоторые пункты, некоторые убрать), изменить картинку.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходима оптимизация магазина на WP. Проверить и настроить: 1. Кеширование 2. ЧПУ 3. Title, description, keywords 4. Отсутствие дублей и пр. подготовка к продвижению сайта. Вообще, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
1) Очистка сайта от вирусов; 2) Обновить движок с версии Joomla 1.5 на 2.5. (Обязательно! Должен быть опыт в этом, знать Джумлу досконально).Завершен12 лет назад
Согласно приложенному дизайну. Сайт http://domxoloda.ru/Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад