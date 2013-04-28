Отверстать и натянуть на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен13 заявок253 просмотра

Не сложный макет, сайт-визитка организации http://s53.radikal.ru/i139/1210/74/aa91aa9f07fc.jpg принт главной, сроки и стоимость указывайте в заявке.

Joomla
12 лет назад
dikon
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$175
2 дня
Бог с тобой человече.
Спасибо за работу. Хоть я и не все смог Вам сделать. Спасибо!

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад