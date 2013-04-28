Здравствуйте! Требуется Битрикс специалист для доработки и поддержки интернет магазина. На данный момент имеется один рабочий магазин и разрабатывается второй на базе первого (т.е. многосайтовость) Важно, что ...
Отверстать и натянуть на joomla
Не сложный макет, сайт-визитка организации http://s53.radikal.ru/i139/1210/74/aa91aa9f07fc.jpg принт главной, сроки и стоимость указывайте в заявке.
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