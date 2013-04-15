Расширить возможности интернет-магазина OpenCart

1. Обеспечить возможность указывать различную стоимость доставки для товаров определенных групп или подгрупп.

На данный момент стоимость доставки составляет 300 рублей. Необходимо ввести также стоимости доставки 150, 450 и 900 рублей.

Если товар продается по акции, то стоимость доставки составляет 150 рублей. Если вместе с товаром, продающимся по акции, покупатель заказывает дополнительный товар, и стоимость его доставки отличается от акционной, то общая стоимость доставки приравнивается к большей.

2. Обеспечить оповещение покупателя об изменении статуса заказа по трем каналам: в Личном кабинете, по электронной почте и по SMS. В тексте оповещения указывается суть изменения статуса, например: "Ваш заказ 190313 отправлен, номер почтового отправления 1982556500009, сумма к оплате 1900р при получении в вашем почтовом отделении).

3. Обеспечить возможность распечатывать наложенный платеж непосредственно из формы заказа.