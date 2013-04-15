Расширить возможности интернет-магазина OpenCart

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Закрыт2 заявки105 просмотров

1. Обеспечить возможность указывать различную стоимость доставки для товаров определенных групп или подгрупп.

На данный момент стоимость доставки составляет 300 рублей. Необходимо ввести также стоимости доставки 150, 450 и 900 рублей.

Если товар продается по акции, то стоимость доставки составляет 150 рублей. Если вместе с товаром, продающимся по акции, покупатель заказывает дополнительный товар, и стоимость его доставки отличается от акционной, то общая стоимость доставки приравнивается к большей.

2. Обеспечить оповещение покупателя об изменении статуса заказа по трем каналам: в Личном кабинете, по электронной почте и по SMS. В тексте оповещения указывается суть изменения статуса, например: "Ваш заказ 190313 отправлен, номер почтового отправления 1982556500009, сумма к оплате 1900р при получении в вашем почтовом отделении).

3. Обеспечить возможность распечатывать наложенный платеж непосредственно из формы заказа.

Opencart
12 лет назад
Web_site_design
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

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