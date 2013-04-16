Задача для разработчика на Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки117 просмотров

Здравствуйте!

Требуется разработчик на "Bitrix" для удалённой работы.

Есть простое задание, нужно переделать существующий шаблон. Для опытных разработчиков это замёт пару часов.

Всем желающим взяться за работу просьба отписываться, далее в ЛС вышлю подробное ТЗ.

12 лет назад
Pilot-t
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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