Задача для разработчика на Bitrix

Здравствуйте!Нужен человек с хорошим знанием Wordpress. Задача: Нужно настроить шаблон на wordpress + прикрутить BuddyPress и так же настроить его. Шаблон купленный, лицензионный. Надо руссифицировать и научить потом с ним работать)) Так же понадобиться ...