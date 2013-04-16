Необходимо переместить сайт с платформы Limb на платформу Joomla. Детали вышлю по запросу.
Настроить модуль - DLE (ДЛЕ)
Требуется специалист для постоянного по проектного сотрудничества по сайту на ДЛЕ.
На данный момент нужно установить модуль парсера. Подробности в скайпе или ICQ.
Нужен ответственный исполнитель на постоянной основе.
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