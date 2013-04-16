Правки в Джумла 2.5

Джумла 2.5

1. Изменить вид переключалки страниц с этого http://prntscr.com/10tm2u , на этот http://prntscr.com/10tm9a ( То есть серый кружочек вокруг выбранной цифры)

2. футере продублировать адрес (со ссылкой на контакты) и телефон.

3. Если на странице мало текста, то подвал «висит» в середине экрана – скриншот http://prntscr.com/zp9yt Надо «прижать» к низу экрана.

4. Увеличить шрифт мелких текстов (не заголовков) на всех страницах на 2 кегля

Сделать надо сегодня, желательно сейчас.

Ваши предложения по цене и срокам?