Здравствуйте! Требуется разработчик на "Bitrix" для удалённой работы. Есть простое задание, нужно переделать существующий шаблон. Для опытных разработчиков это замёт пару часов. Всем желающим взяться за работу просьба отписываться, ...
Правки в Джумла 2.5
Джумла 2.5
1. Изменить вид переключалки страниц с этого http://prntscr.com/10tm2u , на этот http://prntscr.com/10tm9a ( То есть серый кружочек вокруг выбранной цифры)
2. футере продублировать адрес (со ссылкой на контакты) и телефон.
3. Если на странице мало текста, то подвал «висит» в середине экрана – скриншот http://prntscr.com/zp9yt Надо «прижать» к низу экрана.
4. Увеличить шрифт мелких текстов (не заголовков) на всех страницах на 2 кегля
Сделать надо сегодня, желательно сейчас.
Ваши предложения по цене и срокам?
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