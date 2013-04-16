Разработка сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок174 просмотра

Существует дизайн готовый сайта. Сайт - косметический магазин с 5 видами товаров. Для каждого вида товара существует своя страница с магазином

Joomla
12 лет назад
OlgaDoroshina
Ольга 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров