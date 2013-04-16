Есть сайт на Джумле 2.5. Там стоит модуль, который выводит портфолио в таком виде - http://prntscr.com/10twc6 Надо поменять вид портфолио на такой - http://prntscr.com/10twez Адрес сайта и полное ТЗ скину лично. ...
Сайт на Джумла
Нужно добавить компонент вывода товаров списком. (У компонента должна быть возможность загрузки товара из экселя)
Список должен содержать следующие пункты: Картинка товара, название и стоимость.
Корзина на сайте не нужна. Нужно просто показать весь ассортимент.
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