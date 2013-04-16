Сайт на Джумла

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Закрыт4 заявки155 просмотров

Нужно добавить компонент вывода товаров списком. (У компонента должна быть возможность загрузки товара из экселя)

Список должен содержать следующие пункты: Картинка товара, название и стоимость.

Корзина на сайте не нужна. Нужно просто показать весь ассортимент.

Joomla
12 лет назад
lila929
Мария 
41 год
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров