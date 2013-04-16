Работа по opencart

Есть ряд работ по opencartу, например

1.На каждой странице сайта ( кроме главной ) требуется добавить код который я предоставлю.

2. Сделать ЧПУ для страница index.php?route=information/contact на всех остальных ЧПУ работает (seo pro)

3. На все страницы которые содержать юрл ?page= разместить код в head который я предоставлю.

4. Модуль фильтра подгрузить на аяксе, чтобы в коде страници он не отображался