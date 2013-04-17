Доработка формы заказа на Astra CMS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки140 просмотров

СРОЧНО!!!!

Нужно внести несколько правок в форму заказа на Astra CMS.

Правки небольшие.

12 лет назад
Setsho
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров