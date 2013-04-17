Мелкие работы для интернет-магазина на joomla+VM

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки145 просмотров

Есть интернет магазин, стоит задача настроить новый пункт меню, залить хорошо контент какой-нибудь, добавить форму. Магазин только запускается, работы по мелочевке, но в дальнейшем будет еще 2 сайта на joomla, по которым хотелось чтобы занимался человек знакомый с joomla. Оплата по факту, на всех сайтах фриланса у меня один аккаунт, отзывы только положительные.

Сейчас хочу конкретно узнать, сколько будет стоить:

1. настроить пункты меню, чтобы ссылки вели на нужные статьи

2. Сделать страницу контактов с картой, иконками телефона, почты

3. Форма обратной связи есть, надо сделать, чтобы она высылала на нужную мне почту.

Joomla
12 лет назад
jmaz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад
$13
1 день
Только положительные эмоции от сотрудничества. Все сделано оперативно, надежно и душевно, большое спасибо за помощь.
Прекрасный заказчик! Подробно объяснил, что хочет, на вопросы отвечал, деньгами не обидел! Спасибо за сотрудничество, надеюсь на работу в будущем!

Заявки фрилансеров

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад