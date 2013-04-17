Нужно сверстать и натянуть на подходящую для этого CMS сайт с PSD примерный сайт аналог — http://franch.biz/ Джипеги отрисованных страниц — http://redline.od.ua/jpg.zip пишите в личку скину ТЗ ...
Мелкие работы для интернет-магазина на joomla+VM
Есть интернет магазин, стоит задача настроить новый пункт меню, залить хорошо контент какой-нибудь, добавить форму. Магазин только запускается, работы по мелочевке, но в дальнейшем будет еще 2 сайта на joomla, по которым хотелось чтобы занимался человек знакомый с joomla. Оплата по факту, на всех сайтах фриланса у меня один аккаунт, отзывы только положительные.
Сейчас хочу конкретно узнать, сколько будет стоить:
1. настроить пункты меню, чтобы ссылки вели на нужные статьи
2. Сделать страницу контактов с картой, иконками телефона, почты
3. Форма обратной связи есть, надо сделать, чтобы она высылала на нужную мне почту.
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