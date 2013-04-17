Специалист по webasyst

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки101 просмотр

Для реализации ряда интересных задач на проекте под управлением webasyst

В частности сейчас стоит изменение печатного шаблона заказа (очените задачу).

Далее необходимо будет реализовать смену шаблона сайта и прочее.

К сотрудничеству приглашаются фрилансеры с большим опытом работы с данной CMS

Webasyst
12 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров