Ищем удаленного программиста на Drupal CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки129 просмотров

Ищем грамотного и опытного человека со знанием CMS Drupal.

Требуется техническая поддержка пока 3-х проектов.

Дописка, доработка модулей, мелкие правки.

Оплата - почасовая, принцип - присылаем задачу, оцениваете по времени исполнения, делаем.

Drupal
12 лет назад
dir_kassio
Кирилл 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров