СРОЧНО!!!! Нужно внести несколько правок в форму заказа на Astra CMS. Правки небольшие.
Верстка, joomla шаблон
Нужно поставить сайт на Joomla в шаблон. Страниц 15.
Заявки фрилансеров
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