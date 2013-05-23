Нужен программист с опытом в программировании

Есть интернет магазин, стоит задача настроить новый пункт меню, залить хорошо контент какой-нибудь, добавить форму. Магазин только запускается, работы по мелочевке, но в дальнейшем будет еще 2 сайта на joomla, по которым хотелось чтобы занимался ...