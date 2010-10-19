ashin13

Арнольд ashin13

 
63 годаГермания/Кёльн
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Нужно настроить / доработать сайт.

    Нужно настроить / доработать сайт. Похожая система на интернет магазин, но без систем оплаты! Пришлю ссылку на саит на Ваш емаил. Сайт на немецком и русском языках. Необходимо разобраться с программированием, фунционалом. Понять зачем всё это нужно ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить / доработать

    Нужно настроить / доработать (разместить лого, подобрать, отредактировать templates) готовый сайт интернет магазина! Пришлю ссылку на Shop на емаил. Вся информация размещённая в магазине, носит информативный характер. Ничего не имеет общего с направления работы ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен программист с опытом в программировании

    Нужен программист с опытом в программировании интернетмагазинов желающий оценить профессионально работу программистов сайта. Возможно взять на себя программированиe и сотрудничать на долговременной основе (доработка, изменение, усовершенствование сайта...). Оплата договорная или помесячная. Знание английского желательно. Подробности по ...

    Системы управления (CMS)14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переделать сайт/редизайн сайта

    $1000

    Необходим программист для ре-дизайна сайта на базе существующего. Необходимы навыки по программированию Веб-магазинов, система учёта товара, сустема консультаций и т.д. Подробности по Вашему отклику.

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дузайн сайта

    $250

    Ищю профессионала, который может предложить вариант дизайна новых страниц сайта. В основе лежит дизайн уже существующего и работающего сайта. С удовольствием пришлю информацию по желаемому дальнейшему развитию сайта чтоб оценить возможную стоимость работ. Небходимо так-же составить ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад