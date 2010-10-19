Нужно настроить / доработать сайт. Похожая система на интернет магазин, но без систем оплаты! Пришлю ссылку на саит на Ваш емаил. Сайт на немецком и русском языках. Необходимо разобраться с программированием, фунционалом. Понять зачем всё это нужно ...
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно настроить / доработать (разместить лого, подобрать, отредактировать templates) готовый сайт интернет магазина! Пришлю ссылку на Shop на емаил. Вся информация размещённая в магазине, носит информативный характер. Ничего не имеет общего с направления работы ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен программист с опытом в программировании интернетмагазинов желающий оценить профессионально работу программистов сайта. Возможно взять на себя программированиe и сотрудничать на долговременной основе (доработка, изменение, усовершенствование сайта...). Оплата договорная или помесячная. Знание английского желательно. Подробности по ...Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Необходим программист для ре-дизайна сайта на базе существующего. Необходимы навыки по программированию Веб-магазинов, система учёта товара, сустема консультаций и т.д. Подробности по Вашему отклику.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Ищю профессионала, который может предложить вариант дизайна новых страниц сайта. В основе лежит дизайн уже существующего и работающего сайта. С удовольствием пришлю информацию по желаемому дальнейшему развитию сайта чтоб оценить возможную стоимость работ. Небходимо так-же составить ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Откорректировать техты на русском языке на сайте www.hochzeitsdeko-is.deРедактирование и Корректура29 заявокЗакрыт13 лет назад