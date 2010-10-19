Нужно настроить / доработать сайт. Похожая система на интернет магазин, но без систем оплаты! Пришлю ссылку на саит на Ваш емаил. Сайт на немецком и русском языках. Необходимо разобраться с программированием, фунционалом. Понять зачем всё это нужно ...