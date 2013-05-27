Нужен программист с опытом в программировании интернетмагазинов желающий оценить профессионально работу программистов сайта. Возможно взять на себя программированиe и сотрудничать на долговременной основе (доработка, изменение, усовершенствование сайта...). Оплата договорная или помесячная. ...
Готовый HTML к CMS, к Джумле, сайт ВПМ
Нужно привязать уже сверстанные html-страницы к CMS.
Предпочтительна Joomla.
Должна быть возможность добавления с помощью CMS новых страниц сайта.
Архив с файлами верстки (HTML) и ТЗ будет выслан.
Выбранный исполнитель
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