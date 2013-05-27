Готовый HTML к CMS, к Джумле, сайт ВПМ

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок159 просмотров

Нужно привязать уже сверстанные html-страницы к CMS.

Предпочтительна Joomla.

Должна быть возможность добавления с помощью CMS новых страниц сайта.

Архив с файлами верстки (HTML) и ТЗ будет выслан.

HTMLJoomla
12 лет назад
mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

zloader
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$350
5 дней
Хороший исполнитель. Сделал всё как нужно. Рекомендую.
Сотрудничеством доволен, четкое ТЗ, заказчик всегда на связи и при необходимости готов к диалогу.

Заявки фрилансеров

zloader
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад