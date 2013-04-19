Ищу спеца на битрикс проект

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок96 просмотров

Необходима программная доработка интернет-магазина на битриксе, версия 12.0

От вас опыт и наличии портфолио с проектами на битриксе. Отзывы.

Если вы отличный специалист, готов обсудить работу еще по ряду проектов на битриксе

12 лет назад
adicosu
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров