Настроить плагин для Wordpress

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Закрыт2 заявки136 просмотров

Нужно настроить плагин Sotmarket под Wordpress.

WordPress
12 лет назад
insiters
Валерий 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$25
2 дня

Заявки фрилансеров

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад