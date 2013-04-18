Требуется начинающий программист под Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки169 просмотров

Требуется начинающий программист под CMS Bitrix, который готов постепенно наращивать умения и работать над различными задачами. Оплата за каждый проект, постоянные заказы.

Требования:

- понимание архитектуры и тонкостей Bitrix;

- желание развиваться и работать в команде.

Оставляйте заявки и примеры любых работ на Bitrix.

12 лет назад
VectorS
Андрей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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