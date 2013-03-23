Нужен человек для быстрого наполнения сайта. Обязанности: 1. Подобрать название. 2. Заказать рерайт описания за мой счет. 3. Добавить рерайт на сайт. Требуется усидчивость ...
- $250Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется ответственный и смышленый работник на рутину. Оплата или за каждое отдельное задание, или за объем, или на фиксированную ставку. Зависит от задач, а задачи есть постоянно. Все обговаривается индивидуально. Примеры заданий: ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно несколько активных пользователей, женщин, которые имеют навыки воспитания детей. Только старше 20 лет, с грамотной речью и умением писать нужные и полезные сообщения на форумах, общаться с другими пользователями.Копирайтинг26 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно несколько активных пользователей на автомобильный форум. С понимаем того как эксплуатировать авто и опытом вождения. Для долгосрочного сотрудничества с приемлимыми ценами и ГРАМОТНОСТЬЮ речи.Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется начинающий программист под CMS Bitrix, который готов постепенно наращивать умения и работать над различными задачами. Оплата за каждый проект, постоянные заказы. Требования: - понимание архитектуры и тонкостей Bitrix; ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Добрый вечер. Требуется несколько человек для следующей работы: 1. Регистрируетесь на форуме (список дам). Все форумы для женщин. 2. Создаете тему с вопросом, через несколько сообщений грамотно вставляете ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад