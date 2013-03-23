VectorS

Андрей VectorS

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Добавление описаний фильмов

    $250

    Нужен человек для быстрого наполнения сайта. Обязанности: 1. Подобрать название. 2. Заказать рерайт описания за мой счет. 3. Добавить рерайт на сайт. Требуется усидчивость ...

    HTML
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен работник на рутину

    $250

    Требуется ответственный и смышленый работник на рутину. Оплата или за каждое отдельное задание, или за объем, или на фиксированную ставку. Зависит от задач, а задачи есть постоянно. Все обговаривается индивидуально. Примеры заданий: ...

    HTMLWordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Общение на форуме беременности и воспитания детей

    $100

    Нужно несколько активных пользователей, женщин, которые имеют навыки воспитания детей. Только старше 20 лет, с грамотной речью и умением писать нужные и полезные сообщения на форумах, общаться с другими пользователями.

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Общение на автомобильном форуме

    $100

    Нужно несколько активных пользователей на автомобильный форум. С понимаем того как эксплуатировать авто и опытом вождения. Для долгосрочного сотрудничества с приемлимыми ценами и ГРАМОТНОСТЬЮ речи.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется начинающий программист под Bitrix

    Требуется начинающий программист под CMS Bitrix, который готов постепенно наращивать умения и работать над различными задачами. Оплата за каждый проект, постоянные заказы. Требования: - понимание архитектуры и тонкостей Bitrix; ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Общение на форумах с размещением ссылок

    $100

    Добрый вечер. Требуется несколько человек для следующей работы: 1. Регистрируетесь на форуме (список дам). Все форумы для женщин. 2. Создаете тему с вопросом, через несколько сообщений грамотно вставляете ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад