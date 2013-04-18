Доработка проекта на Джумле

Необходимо доделать незаконченный проект на Джумле, интернет-магазин виртуемарт + информационный сайт. Работы много, полная загрузка. Срок довольно сжатый. Много доводок, внимание к мелочам. Требуется во многом автономная работа и точное понимание задачи, без постоянного контроля с моей стороны. Оплата по договоренности, хорошая. Общение голосом скайп/телефон и почта (задачи). Потом будут еще несколько проектов с нуля. Подробности вышлю по запросу.

В данный момент все установлено и настроено, необходимо доработать функционал магазина и поправить мелочи в отображении, а также привести информацию к правильному виду.

Обязательные требования:

Самостоятельная работа, понимание как надо сделать хорошо без пинков с моей стороны, скорость и точность исполнения задач. Внимание к мелочам и желание сделать проект действительно хорошо а не лишь бы как.