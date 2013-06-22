Переехал с free-lance.ru после введения обязательной СБР

Работодатель. Представляю веб-студию. Регулярно публикую предложения о сдельной работе: веб-дизайн, программирование, верстка, наполнение сайтов, написание текстов, флеш-анимация и многое другое. Территориально Москва. Приветствуются специалисты из любых регионов. Свыше 30 вакансий на фри-лансе, много положительных отзывов.

Переехал в связи с тем, что незаконно навязали услугу СБР, за которую необходимо платить 7%. К сожалению, положительные отзывы перетащить нельзя, придется набирать их тут заново.

В портфолио выложил только самые новые работы, всего их свыше 300 шт.