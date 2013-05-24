Продублировать меню на сайте Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок176 просмотров

Здравствуйте, коллеги. Есть сайт grandcomspb.ru

Необходимо добавить к нему модуль горизонтального меню сразу под картинкой http://awesomescreenshot.com/06316jae45

меню должно быть двухуровневым, полный аналог - http://www.pelk.ru/doc/eskal/see_catalog

Если необходимо, могу предоставить макет меню в PSD

Сайт будет предоставлен либо на демо хостинге, либо в архиве Akeeba

Joomla
12 лет назад
igorspin
Игорь 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

igrebnev
Иван 
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Отличная оперативная работа - советую.
Был маленький заказ. Быстро сделали. Все здорово. Заказчик хорош.

Заявки фрилансеров

igrebnev
Иван 
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад