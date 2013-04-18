Создать шаблон для Joomla 3 что бы он был полностью похож на сайт http://basmanbank.ru/ Все картинки что в данный момент используются на сайте я предоставлю, верхнее меню можно переделать, главное что бы из ...
ModX Revo (tagManager)
Настроить сортировку страниц для определенного родителя.
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